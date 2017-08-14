Экономист: Крым стал для России самой большой нагрузкой

Крым является очень тяжелой ношей для России, и война в Сирии, а также конфликт на Донбассе обходят РФ дешевле, но власти не откажутся от полуострова и продолжат его финансировать. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Сергей Алексашенко, бывший заместитель министра финансов России и известный экономист.
«Крым, конечно, более тяжелая нагрузка для России. Но это не непосильная ноша для российского бюджета. Да, это зарплаты бюджетникам, пенсии пенсионерам и так далее. Пенсии платятся за счет Пенсионного фонда, образно говоря, все россияне скидываются, чтобы заплатить пенсии пенсионерам Крыма», - заявил Алексашенко. Экономист также отметил, что некоторые программы полуострова проходят по категории региональных программ, и Министерство финансов сокращает финансирование многих российских регионов, чтобы «прокормить» Крым.
По словам Алексашенко, финансирование Крыма – это большая, но посильная нагрузка для российских властей, ведь они занимаются внутренним перераспределением, а, поскольку власти регионов и пенсионеры молчат, значит, такое положение их не тревожит.