Дипломат: выдвижение Шредера в руководство «Роснефти» - аморальный поступок

Андрей Мельник, посол Украины в Германии, выступил с резкой критикой в адрес российских властей, которые решили выдвинуть кандидатуру Герхарда Шредера, бывшего немецкого канцлера, в совет директоров одной из крупнейших компаний России – «Роснефти».
Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, Мельник считает, что такие решения являются аморальными, недостойными с точки зрения морали, и бывший немецкий политик не может работать в российском бизнесе, поскольку все доходы этой компании тратятся на агрессию в Украине и на войну, которая идет на Донбассе уже четвертый год. Напомним, что в совет директоров «Роснефти» правительство России выдвинуло семь кандидатов – помимо Шредера, в списке также значится Александр Новак, министр энергетики России.
Нужно отметить, что Герхард Шредер – давний друг Путина и других российских политиков. Шредеру 73 года, должность канцлера Германии он занимал с 1998 по 2005 годы, потом на посту его сменила Ангела Меркель. Шредер также является иностранным членом Российской академии наук.