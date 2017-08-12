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Пионтковский рассказал, когда Россия усилит эскалацию на Донбассе

Пионтковский рассказал, когда Россия усилит эскалацию на Донбассе
Андрей Пионтковский, российский журналист и политолог, заявил о том, что Россия может усилить военную эскалацию на востоке Украины уже в сентябре этого года.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Пионтковский подчеркнул, что российская военная техника сейчас перемещается не только в сторону Беларуси, где в сентябре пройдут учения, но и ближе к украинской границе, причем, окружая страну практически со всех сторон. «Мне кажется, что, во-первых, это психологическая акция устрашения. Во-вторых, возможно, в сентябре будет предпринята какая-то попытка военной эскалации для того, чтобы повлиять на Запад и потребовать какого-то торга с ним», - заявил политолог.

По его словам, такие действия России связаны только с новыми санкциями, поскольку они стали самыми мощными, и могут больно ударить по окружению Путина. Пионтковский считает, что политическая верхушка РФ сейчас поставлена перед очень сложным выбором, ведь жизнь этих людей связана с Западом, и они не могут отказаться от всех благ.
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