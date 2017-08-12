Сотник: заявления Удальцова – это новый детский лепет

Сергей Удальцов, известный российский оппозиционер, когда-то действительно был очень интересным политиком, однако за то время, пока он сидел в тюрьме, политическая поляна России изменилась до неузнаваемости. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Саша Сотник, российский журналист.
«Иных уж нет, а те далече, и возвращение фигуры Удальцова на этот ландшафт лично мной воспринимается как нечто несуразное. Как будто во время шахматного сеанса кто-то вдруг решил поиграть в нарды.
Заявления Удальцова – одна сплошная несуразность», - отмечает Сотник. По его словам, заявления Удальцова и по Крыму, который он поддержал, и по Донбассу, куда он собирается поехать и «поддержать ребят», отличаются несуразностью, и это лишь свидетельствует о детском лепете провинциального политикана. Журналист подчеркнул, что этот оппозиционер совершенно не умеет владеть ситуацией, он отстал от жизни. И даже его харизма больше не спасает.
«И это очень досадно. Я помню Удальцова в его яростной неудержимости, и до невыносимого больно наблюдать, во что выродился подающий когда-то яркие надежды молодой политик», - добавил Сотник.