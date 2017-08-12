Лавров: со стороны США и КНДР пошла большая военная угроза

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил о том, что риск возникновения военного конфликта между Северной Кореей и США становится очень высоким.
Как сообщает replyua.net, такое заявление от главы МИД РФ прозвучало на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», и оно было опубликовано на официальном сайте российского МИДа. «Риски очень высокие. Особенно, учитывая риторику. Звучат прямые угрозы применить силу, при этом министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что это будет сопряжено с огромным количеством человеческих жертв. Разговоры о том, что нужно нанести превентивный удар по Северной Корее, разговоры из Пхеньяна, что нужно ударить по острову Гуам, по американской военной базе, – они не прекращаются», - заявил Лавров и подчеркнул, что такими заявлениями Россия сильно встревожена.
По его словам, Китай и Россия предложили план, который КНДР и США должны принять – КНДР замораживает ракетные испытания, а Южная Корея и Соединенные Штаты, в свою очередь, вводят мораторий на совместные военные учения вблизи Северной Кореи.