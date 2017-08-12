Писатель: эта барышня должна пройти психиатрическую экспертизу

Владимир Войнович, известный российский писатель, считает, что Наталью Поклонскую давно нужно проверить на вменяемость, и депутат Госдумы должна пройти психиатрическую экспертизу.
Как информирует replyua.net, такое мнение он высказал в блоге на «Эхо Москвы». По словам Войновича, если после обследования Поклонская окажется вменяемой, значит, придется открывать уголовное производство по обвинению в разжигании ненависти, в экстремизме, а также в нарушении Конституции, в призывах к насилию и в покушении на права граждан на свободу творчества. «То, что она является депутатом и прокурором генеральского звания, лишает ее возможности ссылок на незнание законов и расчета на смягчающие обстоятельства», - отметил Войнович. Напомним, что Поклонская устроила скандал из-за картины Алексея Учителя «Матильда».
Она обвиняет режиссера в том, что он предоставил лживые данные о Николае Втором, показав в фильме историю его внебрачных отношений с известной балериной. Впрочем, Поклонскую уже давно подозревают в расстройстве психики – после того, как она заявила о мироточащем бюсте Николая Второго в Крыму.