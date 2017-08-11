Росія не хоче війни – Лавров

У Москві знову зайшла мова про «захист російськомовного населення Донбасу». Цього разу з заявою виступив керівник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Міністр заявив, що російська сторона переконана в тому, що «військовими силами не забезпечити права мешканців Донбасу». Лавров зазначив, що «збереження Мінських домовленостей відповідає інтересам Москви і РФ не хоче війни». Російський урядовець також вважає, що «Мінські домовленості є унікальним документом, що реально забезпечує права жителів Донбасу». Натомість завдання Російської Федерації, за словами Лаврова, у тому, щоб «зробити все можливе, аби російськомовне населення Донбасу змогло спокійно жити на своїй рідній території».
Варто нагадати, що це не перша подібна заява МЗС РФ, в якій офіційна Москва відкидає свою винуватість у розгортанні воєнних дій на Донеччині та Луганщині, попри наявні підтвердження російської агресії. Крім того, раніше у російському МЗС заявляли, що Україна «продовжує займатися тотальною дерусифікацією і продовжує насильно українізовувати країну».