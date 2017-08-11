Павло Правий: росіяни самі зізнались що вони – агресивні монстри



Якщо довго слухати російських можновладців, можна почути як вони зізнаються у вбивствах, агресії та насильстві. Блогер Павло Правий зауважує, що якщо підключити трохи логіки, можна побачити як росіяни «здають» самі себе, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.



Так, блогер зауважує, що черговий російський «високоскрепний» чиновник заявив, що поставки оборонних озброєнь зі Сполучених Штатів до України загрожують національній безпеці Російської Федерації. Якщо спростити – протитанкові комплекси Вашингтону б’ють по національній безпеці росіян – здається, десь в районі Донецька та Горлівки, - зауважує Правий.



Але загальновідомо, що танки задумувались і використовуються як наступальна зброя. Відповідно до логіки росіян, загроза їх безпеці полягає в тому, що вони двинуть танкові бригади на

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Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма Якщо довго слухати російських можновладців, можна почути як вони зізнаються у вбивствах, агресії та насильстві. Блогер Павло Правий зауважує, що якщо підключити трохи логіки, можна побачити як росіяни «здають» самі себе, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що черговий російський «високоскрепний» чиновник заявив, що поставки оборонних озброєнь зі Сполучених Штатів до України загрожують національній безпеці Російської Федерації. Якщо спростити – протитанкові комплекси Вашингтону б’ють по національній безпеці росіян – здається, десь в районі Донецька та Горлівки, - зауважує Правий.Але загальновідомо, що танки задумувались і використовуються як наступальна зброя. Відповідно до логіки росіян, загроза їх безпеці полягає в тому, що вони двинуть танкові бригади на Київ , а невдячні українці почнуть їх знищувати «Джавелінами». Тобто, національна безпека великою держави, постійного члена Ради безпеки ООН постраждає, якщо їх танки, ракети, винищувачі не пустять бомбити територію інших держав. Та тут Третій Рейх нервово курить в куточку, коли на сцену виходить Третій Рим, - наголошує блогер.