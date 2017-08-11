валюта
СпецтемаСМИ: Только Украина способна дать России мощный отпор

Павло Правий: росіяни самі зізнались що вони – агресивні монстри

Павло Правий: росіяни самі зізнались що вони – агресивні монстри
Якщо довго слухати російських можновладців, можна почути як вони зізнаються у вбивствах, агресії та насильстві. Блогер Павло Правий зауважує, що якщо підключити трохи логіки, можна побачити як росіяни «здають» самі себе, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що черговий російський «високоскрепний» чиновник заявив, що поставки оборонних озброєнь зі Сполучених Штатів до України загрожують національній безпеці Російської Федерації. Якщо спростити – протитанкові комплекси Вашингтону б’ють по національній безпеці росіян – здається, десь в районі Донецька та Горлівки, - зауважує Правий.

Але загальновідомо, що танки задумувались і використовуються як наступальна зброя. Відповідно до логіки росіян, загроза їх безпеці полягає в тому, що вони двинуть танкові бригади на Київ, а невдячні українці почнуть їх знищувати «Джавелінами». Тобто, національна безпека великою держави, постійного члена Ради безпеки ООН постраждає, якщо їх танки, ракети, винищувачі не пустять бомбити територію інших держав. Та тут Третій Рейх нервово курить в куточку, коли на сцену виходить Третій Рим, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: Только Украина способна дать России мощный отпор

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
11 авг 2017
2810

Дайте нам хотя бы столько «Джавеллин», сколько мы ликвидировали ядерных боеприпасов и Путин будет уничтожен, – блогер

Украинский блогер Иван Мозговый в своем блоге пишет о том, что президент Украины Петр Порошенко озвучил совершенно правильную идею, когда сказал, что «дайте нам хотя бы столько «Джавеллин», сколько

Последние новости

Росія не хоче війни – Лавров

Гонтарева не повернеться в НБУ

МЗС України висловило протест Москві

Павло Правий: росіяни самі зізнались що вони – агресивні монстри

Иностранцев вроде Балчуна звали в Украину не реформировать что-то, а просто разорвать кланы, – эксперт

Стали відомі нові деталі відносин між США та КНДР

Блогер: фотографуватись з Гремом Філіпсом – погана прикмета

Вероятность Третьей мировой войны как никогда велика: Япония первой начала гонку вооружений

Всі підозрювані в рамках справи про розкрадання проекту Стіна заарештовані

Помер найстаріший чоловік у світі, який бачив Першу світову війну та Голокост

В Кремле считают, что американские «Джавелины», переданные Украине, могут угрожать нацбезопасности РФ

Жахлива залізнична катастрофа в Єгипті

Transparency International вимагає, аби Насірова не пускали до кабінету

У Москві радять росіянам не відвідувати Туреччину

Портніков: не думаю, що росіян взагалі можна вилікувати

Сумські журналісти показали «майстер-клас» як не варто працювати (відео)

Блогер розповів про те, що Вашингтон зробить з Пхеньяном

США почали будівництво військової бази в Миколаївській області

Блогер: Україна зробить ще чимало недружніх кроків щодо Росії

Яєчний скандал: заражені яйця виявили вже в 17 країнах

 Новости за день