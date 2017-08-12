В РФ напугали туристов в Турции: пребывание на курортах опасно

Накануне, в пятницу, появилась информация о том, что российские туристы начали массово покидать турецкие курорты, и россияне жалуются в соответственные органы на то, что в Турции стремительно распространяется вирус Коксаки.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, в Роспотребнадзоре заявили о том, что в районе Анталии российским туристам находиться небезопасно. «Роспотребнадзор принял решение о небезопасных для здоровья российских туристов условиях в регионе залива Анталья в Турции», - сказано в заявлении источника. Напомним, что в районе этого залива находятся самые популярные у россиян курорты – Белек, Сиде, Аланья, Манавгат, Анталия и Кемер. Решение Роспотребнадзора было заранее согласовано с Министерством иностранных дел России. Россияне начали массово уезжать с турецких курортов из-за опасного вируса.
Эту информацию не смогли подтвердить в Ростуризме, а Роспотребнадзор сообщил, что информации об осложнении эпидемиологической ситуации в стране пока не поступало. Напомним, что в Украине уже выявлены первые случае заболевания – среди граждан, которые недавно вернулись из Турции.