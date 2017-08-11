«За поребриком» вже палає: у мережі з’явився трейлер комедії «Смерть Сталіна» (відео)

Росіянам, які відповідно до опитувань громадської думки вважають Йосифа Джугашвілі (Сталіна) найбільш видатною постаттю світової історії, доведеться понервувати: найближчим часом вийде кінематографічний твір, який висміює «вождя народів», - інформує replyua.net з посиланням на «Блогер.ФМ».
Так, користувачі мережі вже мають змогу ознайомитись з трейлером британської комедії під інтригуючою назвою «Смерть Сталіна». Фільм розповідає про перші дні по смерті Йосифа Сталіна та боротьбу за владу, яка розгорнулась між найбільш високопоставленими комуністами. Час подій, зображених у фільмі - 1953 рік. Основними героями стрічки стали Маршал Георгій Жуков та Микита Хрущов. Першого зіграв Джейсон Айзекс (читач міг його бачити у серії фільмів про Гаррі Поттера у ролі Луциуса Малфоя). Роль другого дісталась Стіву Бушемі («Великий Лебовські»).
Режисером фільму став Армандо Іануччі - номінант на премію «Оскар» за найкращий адаптований сценарій (фільм «У петлі») у 2010 році. Ґрунтом для сценарію стрічки слугувала серія коміксів французів Фабьена Нурі і Тьєррі Робена. Презентацію стрічки планують провести на міжнародному кінофестивалі у Торонто, а у прокаті її можна буде побачити з жовтня 2017 року.