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У Росії нова пропаганда – виявляється, це Україна вважає себе імперією, яка хоче загарбати чужі землі

У Росії нова пропаганда – виявляється, це Україна вважає себе імперією, яка хоче загарбати чужі землі
Відомий український блогер і громадський діяч Юрій Тищук на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що зараз РФ запускає нову тему, яка доволі жваво обговорюється російськими експертами на чисельних ток-шоу. Мова йде про те, що за 300 років заборон та 70 років прямого нищення, насильно русифікувавши не тільки землі анексовані в України в 20-ті роки, та окупований Крим, але й інші регіони, сьогодні лунає крик, що Україна є імперією.

Як пише блогер, за логікою росіян виходить, що Україна забрала «исконно-русские» землі «русскоговорящего населения», а тепер за Україною слід залишити лише території, де говорять українською мовою – близько 9-ти областей. І тоді Україна начебто заспокоється і перестане бути імперією.

За словами Юрія Тищука, саме так нещодавно філософствував російський письменник, пропагандист, який воював за сепаратистів на Донбасі Едуард Лімонов. Красномовний аргумент проти уявлень «русскоязычных патриотов Украины», саме існування яких – пряма загроза, оскільки використовується сусідами для територіальних претензій. «Щедрая и справедливая Россия» вустами матюкливого покидька Лімонова стурбувалась про «повернення» Україною певних територій Румунії, Угорщині, Польщі, ну і звісно ж Росії», – резюмував Тищук.
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