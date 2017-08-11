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Лавров признал, что Россия бомбила Донбасс и продолжает это делать

Лавров признал, что Россия бомбила Донбасс и продолжает это делать
«Новыми бомбежками, новыми обстрелами мы проблему на Донбассе не решим». Это цитата главы МИД России Сергея Лаврова в рамках общения с российской молодежью на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Как пишет в своем блоге украинский журналист Роман Цимбалюк, Сергей Лавров заявил прямо о российской бомбежке Донбасса. Это очередное признание того, что были «старые» бомбежки, признание того, что ночами «долбили по Украине» и продолжают это делать до сих пор, а оправдывают себя россияне старой формулой: «надо заставить радикалов и неонацистов, которые правят балом в Украине знать свое место». Формулировка понятна. Раз в Украине «неонацисты», значит можно бомбить. Только почему население бежит именно из той части Донбасса, которую захватил Кремль.

Роман Цимбалюк отмечает, что спич Лаврова породил вопрос о том, что Россия предала русских на Донбассе, не признав «референдум» на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Выходит, что РФ – страна-предатель. Только Россия предала Украину, предала, когда напала на нашу страну – сначала в Крыму, потом на Донбассе. «Как это у россиян помещается одновременно в головах «русские на Донбассе» и «один народ РФ и Украины», – резюмировал журналист.
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