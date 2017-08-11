РЖД запускает поезда в обход Украины

В компании Российские железные дороги заявили о завершении строительства железнодорожного полотна в обход Украины, и уже осенью на этом участке начнут курсировать поезда.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу РЖД, в настоящее время завершены работы на большом участке Журавка-Миллерово, после чего строительные бригады приступили к пусконаладочным работам. Как подчеркнули в компании, также РЖД уже организовала несколько тестовых проездов по отдельным участкам нового железнодорожного полотна. Пробный поезд уже преодолел 122 километра по железной дороге от станции Журавка до Боченково. На других отрезках магистрали проводятся подготовительные работы.
«Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года», - говорится в пресс-релизе компании. Нужно отметить, что решение о строительстве новой ветки железнодорожного полотна было принято в России больше трех лет назад – сразу после того, как началось обострение отношений между Украиной и Россией.