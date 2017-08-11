Профессор: что останется России после Путина

Питер Ратленд, профессор университета Уэсли, в блоге на Новом времени пишет о том, что в конце июля Владимир Путин беседовал со школьниками и заявил, что еще не решил, оставит ли он пост президента России, информирует replyua.net.
«В марте 2018 Путин снова будет участвовать в президентской гонке и обязательно победит. Его рейтинг доверия сегодня превышает 80%, а российская оппозиция – давно отодвинута на задний план. В случае победы Путина на выборах, его следующий президентский срок завершится лишь в 2024 году»,- отмечает профессор. По его словам, многие эксперты полагают, что Путина никто не сможет заменить, и политический режим, созданный им в РФ, уже не удастся сохранить. По мнению Ратленда, не исключено, что через сутки после ухода Путина в РФ начнутся события, похожие на те, что происходили в начале девяностых.
Профессор считает, что только три человека могут стать преемниками нынешнего президента – Сергей Шойгу, министр обороны, Сергей Собянин, столичный мэр, или Юрий Трутнев, министр природных ресурсов. Ратленд подчеркнул, что Путин должен уже сейчас готовить условия для мирного перехода власти.