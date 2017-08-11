Российский оппозиционер собирается на Донбасс к боевикам

Сергей Удальцов, называющий себя российским оппозиционером и возглавляющий «Левый фронт», заявил о том, что собирается в ближайшее время поехать на Донбасс, чтобы поддерживать местных боевиков.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Удальцов заявил, что в Украине живут его родственники, и он планирует туда отправиться. «Дату называть не буду. Они живут не на Донбассе, но недалеко. Возможно, удастся доехать туда и поддержать ребят. Я считал бы это правильным, по крайней мере, высказать им поддержку», - заявил оппозиционер. Удальцов при этом отметил, что точно не уверен, но предполагает, что его фамилия есть в черных списках Украины из-за того, что ранее он поддерживал присоединение полуострова Крым к России.
Напомним, что прошло всего два дня, как Удальцов вышел на свободу. Он отсидел четыре с половиной года в тюрьме в Тамбовской области. Удальцова осудили за организацию массовых беспорядков на Болотной площади пять лет назад.