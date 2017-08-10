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Портніков розкрив стратегію Кремля

Портніков розкрив стратегію Кремля
Як нагадує replyua.net, двома днями раніше планета згадувала про річницю російсько-грузинської війни. Журналіст Віталій Портніков вказав на такий аспект цього конфлікту, про який зазвичай забувають, - пише журналіст для видання «Крим.Реалії».

Так, журналіст нагадує, що згадуючи річницю війни, зазвичай наголошують на порушенні міжнародного права, але забувають про масштабні етнічні чистки, які були проведені на окупованій території. Грузинів виганяли з осель, де їх родини прожили сотні років, самі оселі спалювали. Ті грузини, які якимось чином залишились на території Абхазії, не мають права не тільки навчатись власною мовою, а навіть і називати себе грузинами. У Кремлі роблять все, щоб на Кавказі ненавиділи одне одного не люди – народи.

Варто вказати, що в Україні утисків за етнічним принципом не те що не було, а навіть і не могло бути. І теперішня війна розділила людей не за мовною чи національною ознакою, а за політичними поглядами. Але, захоплюючи Крим і Донбас, Росія звинувачувала Київ у нацизмі та намірах знищувати людей, які мають інші мовні вподобання та іншу етнічну належність. Таким чином Кремль просто перекладає свої вчинки на інших, намагаючись приховати свою власну сутність – Імперії Етнічних Чисток.
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