Путін боїться сильну Україну – екс-керівник ЦРУ

Джон Маклохлін, який в минулому очолював ЦРУ, підготував публікацію для видання The New York Times, в якій розглянув болюче питання російської агресії на території України, інформує replyua.net з посиланням на Голос Америки.
Маклохін розповів, що колись представниця українського парламенту сказала йому, що Україна залишається єдиною пострадянською країною, яка здатна змінити Росію. Це обумовлено тим, що самі росіяни спостерігають за Україною як за місцем народженням слов’янської державності та вбачають в українцях найближчих етнічних родичів, відмітив американський експерт. Саме тому, за словами екс-керівника ЦРУ, в разі, якщо Україні вдасться подолати корупцію і розвинути демократію, це може слугувати підтримкою для подібного управління в Росії. І саме цього боїться Путін, і саме через він вдерся в Україну, підкреслив колишній очільник ЦРУ.
Джон Маклохлін наголосив, що не можна допустити, аби РФ отримала те, чого вона прагне, порушуючи кордони незалежних країн, втручаючись в американськІ вибори, однак і війни слід уникнути. За його словами, « США не можуть змінити географію, аби примусити Росію ігнорувати сусідні регіони, але Вашингтон здатний надати Україні оборонне озброєння для захисту від російських загарбників».