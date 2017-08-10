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Поклонская обвиняет в экстремизме Минкультуры России

Поклонская обвиняет в экстремизме Минкультуры России
Наталья Поклонская обвиняет Министерство культуры РФ в экстремизме и считает, что глава министерства Владимир Мединский «сговорился» с Алексеем Учителем, поэтому запретил экспертам смотреть фильм «Матильда», ведь они обязательно бы написали в своем заключении, что эта картина порочит российскую историю, оскверняет православные святыни, а также оскорбляет чувства верующих людей.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК, Поклонская заявила, что разрешение Минкультуры на показ фильма «Матильда» является прямым нарушением закона РФ о противодействии экстремизму. «Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц минкульта за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности и других положений регламента», - подчеркнула депутат Госдумы. По ее словам, Мединский и Учитель специально запретили экспертам смотреть фильм и делать заключения.

Напомним, что скандал из-за фильма о личной жизни последнего российского императора Поклонская продолжает подогревать еще с осени прошлого года. Она уже успела пожаловаться и в Генпрокуратуру. Однако фильм все равно покажут. Поклонская известна своей нездоровой любовью к Николаю Второму, бюст которого, находящийся в Крыму, по словам депутата, однажды мироточил.
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