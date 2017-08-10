У Росії підрахували збитки від блокування сайтів в Україні

Російський медіахолдинг Mail.ru оцінив рівень збитків через заборону російських веб-ресурсів в Україні, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, у звітності компанії за другий квартал 2017 року зазначається, що негативний ефект від заборони працювати на українському ринку складає 1,5 % від виручки за поточний рік. За оцінкою фахівців, через блокування продуктів компанії – соціальних мереж «Вконтакте» та «Одноклассники» - компанія втратить близько 13,3 млн доларів в 2017 році. Слід зауважити, що раніше у Mail.Ru Group повідомляли, що заборона російських сайтів в Україні не вплине на фінансові показники компанії.
Варто нагадати, 17 травня українським президентом Петром Порошенком було підписано указ про санкції проти низки російських фізичних та юридичних осіб. Під дію обмежень потрапили відомі російські компанії, веб-ресурси, зокрема, і популярні соціальні мережі «Вконакте» та Одноклассники». Санкції проти Mail.Ru Group і її української «дочки» - ТОВ «Мейл.Ру Україна» - будуть діяти до 15 травня 2020 року.