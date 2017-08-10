Російський журналіст: хочете знати про Росію? Я вам все розповім

Російський журналіст Олександр Тверской розповідає що змінилось за останні кілька років у Росії – без статистичних викладок і цифр, підготованих урядом – просто ділиться спостереженнями пересічного громадянина, - інформує replyua.net.
Так, журналіст зауважує, що організації, які займаються мікрокредитуванням, виросли як на дріжджах – практично біля кожного метро їх є по кілька штук. Населенню, яке стрімко впадає у злидні, пропонують взяти кілька тисяч рублів під 100-200 відсотків. На кожному стовпі – листівки, в яких пропонують все – від підроблених водійських прав до дозволу на носіння зброї. Якщо раніше жебраки у якийсь момент зникли з вулиць Москви, то тепер вони на кожному кроці – роми з грудними дітьми, люмпени, п’яниці. Якщо решта Росії п’є тільки настойку глоду, на яку вистачає грошей, то Москва тільки починає випивати. Паралельно з цим зростає кількість наркоманів та хворих на СНІД – просто про це не прийнято говорити.
Якщо хтось розповідає про середню зарплатню в Москві у розмірі 40, 50, 60 тисяч рублів – плюньте цій людині в обличчя. Зарплатня – близько 25-30 тисяч, і затримують її регулярно, просто у 14-мільйонному місті це не дуже помітно. Бізнес з головою пішов у тінь і хабарі. Замовні вбивства стали нормою. Що ще можна сказати про Росію? Править нею диктатор, який пересидів Брежнєва. 70% країни не має газопостачання. За межею бідності – 30 мільйонів осіб. У в’язницях катують, інакомислення переслідують. Пару воєн ведеться з іншими країнами. Лікарні закривають, церкви будують. Техногенні катастрофи, побутове насильство, відсутність роботи в регіонах. Загалом, державі кінець. Навіть думати про неї не цікаво – згинула б скоріше, всі б зітхнули з полегшенням, - підсумовує журналіст.