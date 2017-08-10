Российские ломбарды начнут выдавать займы жителям «ДНР» и «ЛНР»

Российский ресурс Лайф сообщает о том, что Банк России одобрил выдачу займов гражданам «республик» Донбасса в российских ломбардах, информирует replyua.net. По информации российского источника, жители «ЛДНР» уже неоднократно обращались в ломбарды, но им отказывали в выдаче займов.
Мария Поспелова, вице-председатель Ассоциации развития ломбардов, заявила, что с 2014 года, как на Донбассе начались военные действия, жители этого региона обращались за займами в российские ломбарды, но получали отказ, и таких запросов за три года было очень много. Впрочем, Поспелова также отметила, что некоторые ломбарды все-таки давали займы по паспортам «ДНР» и «ЛНР». Однако они действовали незаконно. «Точной статистики, сколько именно было выдано кредитов, никто не даст, потому что до февраля 2017 года это точно было незаконно», - заявила Поспелова.
По ее словам, самое большое количество обращений в ломбарды жителей Донбасса было зафиксировано в Курганской области, Ростовской области и Краснодарском крае – именно в этих регионах находится самое большое число беженцев.