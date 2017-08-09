валюта
СпецтемаВ Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Російський підводний флот потопить корозія металу – експерти

Російський підводний флот потопить корозія металу – експерти
Видання Newsader провело дослідження, в ході якого з’ясувало у якому стані перебуває російський підводний флот і чи варто боятись російських підводних човнів, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, видання розповідає, що, незважаючи на те, що у березні цього року російський підводний флот поповнився одним атомним підводним човном «Казань», приводів для гордості у росіян обмаль. Зокрема, до 2030 року переважна більшість російських підводних човнів відпрацює свій ресурс практично повністю: більшість як атомних підводних човнів, так і човнів, озброєних крилатими ракетами, матиме вік «за 30 років» і навіть «за 40 років». Загалом, на 2030 рік росіяни матимуть лише сім підводних човнів проекту 885/885М та два човни проекту 971, яким буде менше тридцяти років. У той же час, з 70 американських підводних човнів, лише три підлягають списанню найближчим часом - Dallas, Bremerton та Jacksonville класу Los Angeles.

Здавалося б, яка різниця скільки років човну? Але справа в тому, що корпус підводних човнів піддається посиленій ерозії через агресивне навколишнє середовище. Більше того, особливо вразливими є матеріали, які оточують атомні реактори на човнах. Тому човен, який служить більше 30 років, перетворюється на потенційну екологічну катастрофу. Здється, що російський підводний флот потоплять не вороги, а корозія.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
09 авг 2017
3750

Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Руководство двух государств, США и России, должно продолжать диалог и встречаться, находить компромиссы, поскольку потом это делать будет поздно. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Анадолу

09 авг 2017
1466

Соцсети раскритиковали инициативу Госспецсвязи – обязать мобильных операторов регистрировать всех своих абонентов

Сегодня в Украине появилась новость о том, что в стране хотят регистрировать всех абонентов мобильной связи. Соцсети с критикой обрушились на данную инициативу Госспецсвязи. Как отметил в своем блоге

09 авг 2017
1385

Путин готовит себе «запасной аэродром» в теплой стране на случай, если придется бежать, – блогер

«Роснефть» перечислила Венесуэле 6 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Павло Правый, несомненно это интересный ход – в то

Последние новости

Банда педофілів-сутенерів постала перед судом

Кримський Бандерівець: вітаю з КримНашем!

Георгий Тука: Балчун ушел, чтобы на его место пришел человек с «железными яйцами»

Дипломати знайшли українців, «загублених» у Фінляндії

Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»

Російський підводний флот потопить корозія металу – експерти

Блогер рассказал, как Россия законно «отжимает» железную дорогу в других странах

Навіть якщо Китай та Росія нападуть одночасно, США все-одно переможе їх обох – експерт

Сегодня исторический день для США, который может повториться в новой истории

Співробітники ФБР провели обшук в помешканні Манафорта

ФБР провело обыск в квартире политтехнолога Януковича

Чергова халепа для росіян: з’ясувалось, що Кремль постачає компоненти для північнокорейських ракет

Саша Сотник: росіяни заслуговують цієї катастрофи (відео)

У Держдепі пояснили скандальну заяву Трампа на адресу КНДР

Блогер розповів як розкрадались кошти українців

Нардеп: поки росіяни обкрадають готелі закордоном, українці рятують туристів

Воно заворушилось: журналіст показав, як Росією рухається небачена кількість військової техніки у бік України

Блогер: росіяни рано радіють - морської ізоляції України через Керченський міст не відбудеться

Насіров знову повернувся до роботи в ДФС

Сазонов: Ось результати роботи Бальчуна

 Новости за день