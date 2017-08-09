Російський підводний флот потопить корозія металу – експерти

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Видання Newsader провело дослідження, в ході якого з’ясувало у якому стані перебуває російський підводний флот і чи варто боятись російських підводних човнів, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, видання розповідає, що, незважаючи на те, що у березні цього року російський підводний флот поповнився одним атомним підводним човном «Казань», приводів для гордості у росіян обмаль. Зокрема, до 2030 року переважна більшість російських підводних човнів відпрацює свій ресурс практично повністю: більшість як атомних підводних човнів, так і човнів, озброєних крилатими ракетами, матиме вік «за 30 років» і навіть «за 40 років». Загалом, на 2030 рік росіяни матимуть лише сім підводних човнів проекту 885/885М та два човни проекту 971, яким буде менше тридцяти років. У той же час, з 70 американських підводних човнів, лише три підлягають списанню найближчим часом - Dallas, Bremerton та Jacksonville класу Los Angeles.Здавалося б, яка різниця скільки років човну? Але справа в тому, що корпус підводних човнів піддається посиленій ерозії через агресивне навколишнє середовище. Більше того, особливо вразливими є матеріали, які оточують атомні реактори на човнах. Тому човен, який служить більше 30 років, перетворюється на потенційну екологічну катастрофу. Здється, що російський підводний флот потоплять не вороги, а корозія.