Навіть якщо Китай та Росія нападуть одночасно, США все-одно переможе їх обох – експерт

Як нагадує видання replyua.net, від російських експертів часто можна почути заяву про те, що, мовляв, Москва і Пекін об’єднаються для того, щоб припинити гегемонію Вашингтону у світі. Експерт Роберт Фарлі, старший викладач Школи дипломатії та міжнародної торгівлі Паттерсона в Університеті Кентуккі, проаналізував такий варіант розвитку подій для National Interest.
Так, Фарлі нагадує, що тривалий час у Вашингтоні дотримувались доктрини «двох воєн», відповідно до якої по закінченню Холодної війни США вже не потрібно готуватись до глобального протистояння, а достатньо бути готовими відповісти на регіональні виклики. Зазвичай проблемними точками називались КНДР та Близький Схід. Але що станеться, якщо американцям доведеться протистояти більш масштабній загрозі? Наприклад, якщо Пекін та Москва домовляться про спільні (або хоча б одночасні) військові дії проти Вашингтону – Росія здійснить агресію в Європі, а Китай – в Японії, Тайвані, Південній Кореї чи В’єтнамі?
У такому разі стратегія буде звичною: сухопутні сили будуть займатись протистоянням з ворогом в Європі, військово-морський флот – у Тихоокеанському регіоні, а ВПС будуть підтримувати обидва фронти. Союзники США в Європі – Великобританія, Німеччина та Польща – мають чималий потенціал до стримування російського наступу, тому з цим фронтом буде простіше. Союзники Вашингтону в Тихому океані навряд чи захочуть втручатись у бойові дії, якщо агресія зачіпатиме не їх, але, тим не менш, співвідношення сил показує, що США отримають перемогу і в цьому протистоянні.