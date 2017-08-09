валюта
СпецтемаВ Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Навіть якщо Китай та Росія нападуть одночасно, США все-одно переможе їх обох – експерт

Навіть якщо Китай та Росія нападуть одночасно, США все-одно переможе їх обох – експерт
Як нагадує видання replyua.net, від російських експертів часто можна почути заяву про те, що, мовляв, Москва і Пекін об’єднаються для того, щоб припинити гегемонію Вашингтону у світі. Експерт Роберт Фарлі, старший викладач Школи дипломатії та міжнародної торгівлі Паттерсона в Університеті Кентуккі, проаналізував такий варіант розвитку подій для National Interest.

Так, Фарлі нагадує, що тривалий час у Вашингтоні дотримувались доктрини «двох воєн», відповідно до якої по закінченню Холодної війни США вже не потрібно готуватись до глобального протистояння, а достатньо бути готовими відповісти на регіональні виклики. Зазвичай проблемними точками називались КНДР та Близький Схід. Але що станеться, якщо американцям доведеться протистояти більш масштабній загрозі? Наприклад, якщо Пекін та Москва домовляться про спільні (або хоча б одночасні) військові дії проти Вашингтону – Росія здійснить агресію в Європі, а Китай – в Японії, Тайвані, Південній Кореї чи В’єтнамі?

У такому разі стратегія буде звичною: сухопутні сили будуть займатись протистоянням з ворогом в Європі, військово-морський флот – у Тихоокеанському регіоні, а ВПС будуть підтримувати обидва фронти. Союзники США в Європі – Великобританія, Німеччина та Польща – мають чималий потенціал до стримування російського наступу, тому з цим фронтом буде простіше. Союзники Вашингтону в Тихому океані навряд чи захочуть втручатись у бойові дії, якщо агресія зачіпатиме не їх, але, тим не менш, співвідношення сил показує, що США отримають перемогу і в цьому протистоянні.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
09 авг 2017
3750

Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Руководство двух государств, США и России, должно продолжать диалог и встречаться, находить компромиссы, поскольку потом это делать будет поздно. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Анадолу

09 авг 2017
1466

Соцсети раскритиковали инициативу Госспецсвязи – обязать мобильных операторов регистрировать всех своих абонентов

Сегодня в Украине появилась новость о том, что в стране хотят регистрировать всех абонентов мобильной связи. Соцсети с критикой обрушились на данную инициативу Госспецсвязи. Как отметил в своем блоге

09 авг 2017
1385

Путин готовит себе «запасной аэродром» в теплой стране на случай, если придется бежать, – блогер

«Роснефть» перечислила Венесуэле 6 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Павло Правый, несомненно это интересный ход – в то

Последние новости

Банда педофілів-сутенерів постала перед судом

Кримський Бандерівець: вітаю з КримНашем!

Георгий Тука: Балчун ушел, чтобы на его место пришел человек с «железными яйцами»

Дипломати знайшли українців, «загублених» у Фінляндії

Ватажок бойовиків «ДНР» відмовився від планів щодо «Малоросії»

Російський підводний флот потопить корозія металу – експерти

Блогер рассказал, как Россия законно «отжимает» железную дорогу в других странах

Навіть якщо Китай та Росія нападуть одночасно, США все-одно переможе їх обох – експерт

Сегодня исторический день для США, который может повториться в новой истории

Співробітники ФБР провели обшук в помешканні Манафорта

ФБР провело обыск в квартире политтехнолога Януковича

Чергова халепа для росіян: з’ясувалось, що Кремль постачає компоненти для північнокорейських ракет

Саша Сотник: росіяни заслуговують цієї катастрофи (відео)

У Держдепі пояснили скандальну заяву Трампа на адресу КНДР

Блогер розповів як розкрадались кошти українців

Нардеп: поки росіяни обкрадають готелі закордоном, українці рятують туристів

Воно заворушилось: журналіст показав, як Росією рухається небачена кількість військової техніки у бік України

Блогер: росіяни рано радіють - морської ізоляції України через Керченський міст не відбудеться

Насіров знову повернувся до роботи в ДФС

Сазонов: Ось результати роботи Бальчуна

 Новости за день