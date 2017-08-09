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Саша Сотник: росіяни заслуговують цієї катастрофи (відео)

Саша Сотник: росіяни заслуговують цієї катастрофи (відео)
Як нагадує replyua.net, антиросійські санкції, закон про які нещодавно було підписано американським президентом Дональдом Трампом, викликали бурхливу реакцію серед російських можновладців. Відразу ж почали звучати заклики до чергової «асиметричної відповіді», яка полягатиме у припиненні зносин з Вашингтоном у певній сфері. Російський журналіст Олександр Сотник вирішив запитати у росіян чим вони готові пожертвувати заради імперської величі.

Питання формулювалось так: від якої «американщини» готові відмовитись особисто ви, дотримуючись суворої санкційної дисципліни? Так, переважна більшість респондентів почали перелічувати бренди, від яких вони вже готові відмовитись. У список потрапили як мережа швидкого харчування МакДональдс, так і американська косметика, телефони, автомобілі. Особливо виділялось питання інтернету, з яким не бажав розлучатись практично ніхто з опитаних. Лише деякі респонденти заявили, що не збираються ні від чого відмовлятись.

Як наголошує Сотник, жоден із опитаних не сказав: «А не пішов би Кремль зі своїми бажаннями куди подалі!» Покірні росіяни на таке не здатні. Саме тому вони достойні свого життя. Саме тому вони заслуговують тієї катастрофи, яка на них чекає, - прогнозує журналіст.

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