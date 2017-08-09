Блогер: росіяни рано радіють - морської ізоляції України через Керченський міст не відбудеться

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Як нагадує replyua.net, будівництво Керченського мосту вже давно зайняло чільне місце в інформаційному просторі як України, так і РФ. Нещодавно було оприлюднено інформацію, що через «будівництво століття» росіяни перекрили Керченську протоку, відповідно – вихід з Азовського моря. Деякі російські ЗМІ відразу ж заявили про морську ізоляцію України. Чи правда це розповідає блогер Сергій Стебліненко на своїй сторінці в Фейсбук.Так, блогер наголошує, що не відбулось нічого катастрофічного. На Азовському морі Україна має два порти: Маріуполь та Бердянськ. Через них здійснювалась перевалка зернових та металопрокату з Луганської та Донецької областей. Зі зрозумілих причин зараз їх навантаження впало двічі. Наприклад, пропускна здатність Маріупольського порту – 17 млн. тонн, при цьому вантажооборот у цьому році склав лише 8,98 млн. тонн.Чи призведе це до ізоляції України? Навряд. Наприклад, на Чорному морі нині функціонують Одеський порт (пропускна здатність 25 млн. тонн сухих вантажів, 25 млн. тонн наливних вантажів та 4 мільйони пасажирів), Чорноморський порт (пропускна здатність 32 млн. тонн вантажів) та Південний порт (пропускна здатність 25 млн. тонн вантажів). Це все без врахування Ізмаїла, Білгород-Дністровського, Миколаєва, Херсона, Скадовська. Більше того, Росії рано чи пізно доведеться відшкодовувати завдані збитки у міжнародних судах – адже їх дії порушують всі закони мореплавства. До того ж, Росія сама закрила власні порти на Волзі для суден класу ріка-море. Отакий Керченський міст, - зауважує блогер.