Блогер: я не бачу у такому вчинку логіки, але Путіну видніше

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Як інформувало видання replyua.net, нещодавно «Роснефть» видала кредит уряду Венесуели у розмірі шести мільярдів доларів. Блогер Павло Правий аналізує можливі причини цього вчинку, - відповідний допис він розмістив у своєму блозі в соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що за умов дефіциту валюти і згубного впливу санкцій на валютний ринок РФ, видавати кредит – собі ж дорожче. Більше того, режим Мадуро зараз перебуває практично у стані громадянської війни, з відповідними наслідками для економіки держави, включно з дефолтами і банкрутствами.Навіщо це робити? Невже досвід СРСР нічого не навчив функціонерів Кремля? Власне, існує кілька варіантів пояснення цього вчинку. Найбільші оптимісти вважають, що таким чином Путін готує для себе «запасний аеродром» - зараз він купує Каракас задешево. Але в чому приємність втекти до держави, де триває громадянська війна? Інший варіант більш прагматичний – вказується, що з огляду на слабкість режиму Мадуро, Кремль збирається прибрати до рук венесуельські нафтові родовища. На користь цієї версії свідчить і те, що і відсотки, і тіло кредиту мають повертатись нафтою. Але сподіватись на венесуельську нафту можна лише в тому разі, якщо Мадуро утримається при владі, адже новий режим навряд чи платитиме за боргами свого попередника. А можливо, пояснення взагалі банальне – Мадуро отримує шість мільярдів кредиту, краде їх і вирішає до Ростова – цей варіант вже протестували на собі деякі екс-президенти. Одним словом, як не старайся, але логіки у такому вчинку мало. Проте, Путіну видніше, - зауважує блогер.