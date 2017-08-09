Журналіст: що робить російська броньована армада за місяць до початку навчань і за тисячу кілометрів від місця маневрів?

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко на власній сторінці в соціальній мережі розповідає про підозрілу активність російських військових вздовж українського кордону, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, журналіст наголошує, що «воно заворушилось». Останній тиждень характеризується небувалим рухом російської військової техніки та озброєння. Де її тільки не фіксують: в Московській області, Костромській, у Самарі, Волгограді, Санкт-Петербурзі. Надходять повідомлення про те, що навіть з Новосибірська особовий склад перекидають літаками на європейську частину території Росії.Зазвичай це виправдовують військовими навчаннями «Захід-2017», які мають початись чотирнадцятого вересня на шести білоруських полігонах. Але фото, які з’являються у відкритих джерелах, фіксують техніку, яка рухається не до Білорусі. Війська у Воронезькій області, Краснодарі, окупованому Криму – Москва стягує їх до українського кордону. Наприклад, на одній із світлин зображено станцію Розсош. Ешелон, який там зараз знаходиться, рухатиметься до українського кордону тридцять хвилин. Що тут робить броньована російська армада за місяць до початку навчань і за тисячу кілометрів від місця маневрів – таємниця. Мабуть, знову заблукали, - зауважує журналіст.