Блогер: после вчерашнего соглашения Путина можно передать «привет» абхазской медицине

Вчера президент РФ Путин побывал в Абхазии. Цинично, нагло – в девятилетие российского вторжения в Грузию и оккупации значительной части ее территории, как бы давая понять – наплевать мне на ваше мировое сообщество, что делал то и буду делать и в Украине в том числе. Об этом в своем блоге пишет экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.
По его словам, поступок Путина еще раз подтверждает, что его цель – это самоутверждение в глазах питерских гопников и братвы. По словам блогера, вчера в Пицунде в присутствии Путина было подписано одно важное соглашение. Называется оно неприметно – Соглашение о медицинском страховании. Согласно этому документу страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Абхазии, будет организовываться РФ без участия Минздрава самопровозглашенной республики, и помощь российским гражданам будет оказываться в медицинских организациях Российской Федерации.
Как объясняет Бачо Корчилава, это означает, что можно передать «привет» абхазской медицине навсегда, так как медицина там будет существовать только для граждан РФ, а местные смогут получать медобслуживание только за большие деньги, которые заработают они, трудясь на русских. «Так что вы там говорили братья – абхазы? Независимость и свобода? Скоро вам дадут четко понять, что вы, предпоследние среди всех равных в РФ», – резюмировал блогер.