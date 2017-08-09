Социолог: в России началась очень опасная фаза

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Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, заявил о том, что в России исчезает запрос на стабильность и появляется запрос на перемены, и страна входит в очень опасную фазу.Как информирует rteplyua.net со ссылкой на ТАСС, Федоров подчеркнул, что все социологи зафиксировали эту тенденцию. На молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» глава ВЦИОМ рассказал, что Россия уже прошла экономический кризис, но подъем в стране так и не начался. «Это вызывает у россиян неуверенность в завтрашнем дне, что является "опасной фазой", когда возможно возникновение революционных настроений. Люди перестают терпеть и начинают требовать», - считает один из ведущих социолог России.Федоров при этом подчеркнул, что началась и политическая борьба в контексте «чей образ перемен сможет возобладать». По его мнению, президентские выборы следующего года станут определяющими для будущего страны, а также они будут свидетельствовать и об исходе уже других выборов, намеченных на 2024 год.