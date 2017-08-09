В России могут запретить импортный алкоголь

Депутаты Госдумы России предлагают запретить импорт алкогольной продукции из Соединенных Штатов и стран Евросоюза. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия», также считает, что РФ должна запретить ввоз в страну импортной бытовой химии и косметики.
«Прилавки наших магазинов пестрят заокеанскими брендами. Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России», - подчеркнул российский политик. Также Миронов отметил, что предприятия России могут полностью удовлетворить спрос в РФ в том случае, если будет принято решение о запрете на ввоз в страну товаров бытового назначения и косметики.
По его словам, Россия ввела эмбарго на яблоки, сыр и другую продукцию, но почему-то не вводит запрет на спиртные напитки, хотя они также является продуктом аграрной отрасли, и российские предприятия вполне могут удовлетворить запросы граждан в большинстве сфер.