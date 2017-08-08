Блогер: російській продукції немає аналогів у всьому світі

Як інформує replyua.net, військовий та політичний огладач Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі ділиться черговим спостереженням, пов’язаним з «успіхами» російського ВПК.
Так, у результаті трирічних переговорів російська корпорація «Ростех» врешті-решт уклала угоду з індонезійським урядом про поставку до Джакарти найновішої російської розробки – багатоцільового винищувача 4++ Су-35. От тільки ціна визначена дивно – у цистернах пальмової олії. Звісно, це не єдиний продукт, на який росіяни готові обміняти свою продукцію – є ще кава, чай та каучукова крихта.
Звісно, кому потрібні ці долари! До речі, Джакарта на самому старті переговорів заявила, що готівкою розраховуватись за літаки вона бажання не має. Відповідно, у якості способу оплати було обрано бартер, а останні три роки росіяни та індонезійці визначали вартість винищувача у літрах пальмової олії. А тепер задумайтесь і уявіть, що за таку оплату купують, наприклад, бездуховний американський F-35. Бачите перед очима цю картину? От і блогер не бачить. Відповідно, можна із впевненістю констатувати, що російська продукція не має аналогів у всьому світію але чи привід це для гордості? - наголошує блогер.