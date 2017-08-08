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Піонтковський: Кремль програв війну. Тепер у нього лишається чотири варіанти поведінки (відео)

Піонтковський: Кремль програв війну. Тепер у нього лишається чотири варіанти поведінки (відео)
Політолог Андрій Піонтковський проаналізував закон про санкції проти Росії, Ірану на Північної Кореї та розповів які можливі варіанти поведінки ще залишились у Кремля, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, політолог нагадує, що ситуація з персональними санкціями набула для наближених до Путіна персон буквально катастрофічного характеру. Зокрема, вони будуть відрізані від всіх «бонусів», до яких вони так звикли – якісної медицини, курортів з гарним сервісом, нерухомості тощо. Звичний алгоритм - красти в Росії, витрачати на Заході – відтепер не може бути реалізований. Примітно, що інформацію щодо активів і корупційних зв’язків Мінфін США буде оприлюднювати лише щодо російських мільярдерів – ні корейських, ні іранських можновладців це не стосується.

Відтак, у Кремля залишається чотири варіанти розвитку подій: гібридна капітуляція та гібридна ескалація. Обидві можливі як з Путіним, так і без нього. Гібридна капітуляція у вже програній четвертій світовій війні полягатиме у тому, що Москва виконає вимоги Заходу, а для внутрішнього теле-споживача придумають якусь гарну версію про «вставання з колін». Можливо, цей варіант є частково прийнятним для Вашингтону. Інший вихід – гібридна капітуляція, яка полягає у нагнітанні напруженості на Донбасі чи в Білорусі. Судячи із заяв Пенса та Волкера, Вашингтон відреагує на це доволі різко, - наголошує Піонтковський.

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