Блогер: железная дорога в обход Украины нужна России, чтобы начать наступление?

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В России заявили о запуске железной дороги в обход Украины. В соцсетях уже начали обсуждать тезис, что железная дорога в обход Украины свидетельствует о подготовке Москвы к войне. Как пишет в своем блоге украинский журналист Дмитрий Вовнянко, на самом деле запуск ветки железной дороги в обход Украины не говорит ни о какой войне. Аппендикс в районе Мелового как участок для нанесения удара вряд ли рассматривает даже российский генштаб. Бить по Меловом это то же, как если бы немец под Киевом осенью 41-го, бросил все силы на штурм Киева, вместо того, чтобы ударить танками Клейста и Гудериана по флангам и взять советских солдат в котел.По словам блогера, конфигурация границы в районе Мелового такова, что гораздо разумнее собрать силы в районах Кантемировки и Титовки и ударить по встречным направлениям на Беловодск, после чего имеющаяся дорога становится рокадной в русском тылу.«Почему не строили рокады немцы в мае-июне 41-го? Потому что собирались ими пользоваться. Почему строят сейчас рокады россияне? Потому что понимают, украинской дорогой они воспользуются не скоро. Потому что в Украине они не пойдут», – резюмировал Вовнянко.