Российский спутник вышел из строя на орбите

Космический аппарат «Маяк», который был произведен в России на пожертвования россиян, на орбите вышел из строя. Как информирует replyua.net со ссылкой на Корреспондент, о внештатной ситуации рассказал Александр Шаенко, руководящий этим проектом.
«Если коротко, то сейчас мы считаем, что Маяк, вероятнее всего, не раскрылся и то, что наблюдают многочисленные астрономы-любители и немногочисленные профессионалы – это другие кубсаты, оснащенные бликующими на Солнце солнечными батареями», - заявил Шаенко. Нужно отметить, что спроектировали и произвели этот спутник специалисты Московского политехнического университета. В транспортировочном состоянии размеры Маяка составляют всего 10х10х30 сантиметров. В космосе он должен был раскрыться, и тогда его размеры составляли бы около трех метров вместе с длиной ребер.
Шаенко подчеркнул, что точная причина выхода из строя до сих пор не установлена, и в настоящее время специалисты анализируют произошедшее. Кроме того, они исследуют и другие аппараты, которые были запущены одновременно с этим спутником. Деньги на производство аппарата собирали с зимы прошлого года.