Уже нужен ремонт: самый дорогой стадион к ЧМ-2018 успел прийти в негодность



Спортивная арена на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, на строительство которой было потрачено около миллиарда долларов, требует срочного ремонта.



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Напомним, что ранее неприятный инцидент произошел еще на одном российском стадионе, который будет принимать матчи в рамках Чемпионата мира в 2018 году. На стадионе в Волгограде, который еще не достроили, произошел пожар. По счастливой случайности, спасатели быстро потушили огонь, благодаря чему застройщик не понес убытков.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Спортивная арена на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, на строительство которой было потрачено около миллиарда долларов, требует срочного ремонта.Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, крупный стадион был введен в эксплуатацию всего несколько месяцев назад, однако ему уже требуется ремонт кровли – раздвижная крыша, которую нахваливали специалисты, не помогла зрителям и футболистам спастись от сильного ливня. Досадный инцидент произошел во время игры между «Спартаком» и «Зенитом» - трибуны, заполненные зрителями, оказались полностью залитыми проливным дождем. После игры застройщики объявили о начале ремонтных работ по устранению протечек в конструкции кровли, информирует АБН. В связи с этим «Зенит» будет вынужден провести несколько матчей на старом стадионе клуба «Петровский».Напомним, что ранее неприятный инцидент произошел еще на одном российском стадионе, который будет принимать матчи в рамках Чемпионата мира в 2018 году. На стадионе в Волгограде, который еще не достроили, произошел пожар. По счастливой случайности, спасатели быстро потушили огонь, благодаря чему застройщик не понес убытков.