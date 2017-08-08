Ответ будет жестким: Елкин показал, как Путин ответит на санкции

Сергей Елкин, известный российский карикатурист, изобразил на своем новом рисунке Владимира Путина, который пытается ответить США на введение антироссийских санкций.
Как информирует replyua.net, свою новую карикатуру Елкин разместил на своей странице в Фейсбуке. Карикатурист при этом намекает, что у российского президента уже практически не осталось никаких ресурсов и инструментов, чтобы оказать давление на Вашингтон. Напомним, что реакция Кремля на новые санкции США была довольно бурной. К примеру, Дмитрий Медведев, российский премьер, разместил на своей странице в Твиттере сразу несколько постов, причем на английском языке, и подчеркнул, что между Вашингтоном и Москвой началась торговая война.
Дональд Трамп подписал новый закон об антироссийских санкциях 2 августа. Если будут выполнены все пункты закона, санкции обязательно коснутся многих отраслей экономики РФ, и из-за этих ограничений может быть заблокировано строительство газопровода «Северный поток-2».