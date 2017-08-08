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Российские пенсионеры начали экономить на самом необходимом, - исследование

Российские пенсионеры начали экономить на самом необходимом, - исследование
Эксперты Института социологии РАН заявили о том, что с 2014 года резко увеличилось число пенсионеров в РФ, материальное положение которых ухудшилось до такого уровня, что они начали экономить на самых простых и дешевых продуктах питания. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Гордон», об этом говорится в исследовании социологов.

«Для того, чтобы адаптироваться к росту цен и девальвации рубля, пожилые люди вынуждены сокращать потребление базовых продуктов питания или же заменять их самыми дешевыми аналогами. Уменьшение потребления мяса, рыбы, молока компенсируется потреблением дешевых сортов круп, макарон, картофеля», - говорится в докладе российских социологов. По словам экспертов, около 64 процентов российских пенсионеров заявляют, что больше всего их волнует тенденция обнищания, и они переживают, что не смогут обеспечить себя самым необходимым.

Более того, согласно результатам исследования, число таких пенсионеров увеличивается с каждым месяцем, и настроения пожилых людей очень похожи на то, что происходило во время кризиса 2008-2009 годов, однако на этот раз кризис наблюдается не во всем мире, а в РФ, поэтому беспокойство возрастает еще быстрее.
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