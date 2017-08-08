СМИ: из-за новых санкций США Россия может лишиться газового рынка Европы

Аналитики международного рейтингового агентства S&P считают, что новые санкции, введенные США против России, могут повлиять на газовый рынок Европы, и США перекроют России возможность экспортировать газ в европейские государства.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК, эксперты отметили, что санкции могут привести к сложностям, связанными со строительством российских газопроводов, затруднят обслуживание уже действующих трубопроводов, в том числе и тех, которых проходят через Украину в Европу. От санкций могут пострадать и Россия, и Украина, и многие другие европейские государства. Угроза введения санкций может оказать негативное влияние на интерес инвесторов к приобретению долговых обязательств или акций российских компаний, а также спровоцировать задержки в принятии инвестиционных решений.
Ограничения усложнят доступ к технологиям, которые необходимы при строительстве «Турецкого потока» и «Северного потока-2», что грозит или задержками, или даже прекращением поставок в некоторые страны.