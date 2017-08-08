Украинцы напомнили Соловьеву о его прогнозах относительно войны между Россией и Украиной



В 2008 году Владимир Соловьев, один из главных российских пропагандистов, заявлял о том, что между Украиной и Россией никогда не будет войны.



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Пользователи эмоционально отреагировали на это видео, и многие написали, что согласны с заявлением Соловьева, только он сам с такими фразами уже никогда не сможет согласиться. Также в ролике телеведущий говорил, что нельзя кричать «

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе В 2008 году Владимир Соловьев, один из главных российских пропагандистов, заявлял о том, что между Украиной и Россией никогда не будет войны.Как информирует replyua.net , пользователи напомнили Соловьеву о его выступлении – видео девятилетней давности разместили на странице «Усы Пескова» в Фейсбуке. «Никакой войны России с Украиной никогда не будет. Потому что любой человек, который попытается осуществить такого рода акт, является преступником, при этом я не могу себе представить какого размера», - заявлял девять лет назад российский телеведущий. Тогда он также отметил, что украинцы – это братский россиянам народ, и по крови, и по духу, и у россиян и украинцев общая история, поэтому война с Украиной будет страшным преступлением.Пользователи эмоционально отреагировали на это видео, и многие написали, что согласны с заявлением Соловьева, только он сам с такими фразами уже никогда не сможет согласиться. Также в ролике телеведущий говорил, что нельзя кричать « Крым наш», поскольку невозможно всех заставить любить Россию.