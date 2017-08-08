Експерт: Росія не має можливостей відповісти на нові санкції США

Відомий російський публіцист і політолог Леонід Раздіховський у своїй статті для «Апострофа» зазначає, що, судячи з останніх заяв щодо «певної готовності» Кремля до діалогу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, нічого екстраординарного не відбувається. Насправді у Росії вже немає жодного механізму для того, аби дати жорстку відповідь на антиросійські санкції. Про це інформує replyua.net.
«Можна зрозуміти мотивацію Росії, адже проти неї були застосовані санкції американцями, на які вона відповіла забороною працювати в американському посольстві восьми сотням працівників. Ще були істерики, ініційовані прем’єром Медведєвим і які намагалися підхопити інші політичні діячі, однак відразу ж припинили цю практику», - згадав експерт.
Крім того, він додав, що після таких «істерик» Росія солідарно голосувала з США щодо Кореї, і не стільки з американцями, як з представниками Китаю. «Так чи інакше, але Росія могла утриматися, що не було б вето і зриву голосування не відбулося б, проте воно б продемонструвало, що Росія діє на шкоду США. Проте такого не відбулося», - зазначив Раздіховський.