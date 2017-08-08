валюта
СпецтемаЭксперт: у Украины появилось преимущество в этом военном конфликте

Рогозін звинуватив США у підготовці спецназу Молдови до конфлікту з Придністров’ям

Рогозін звинуватив США у підготовці спецназу Молдови до конфлікту з Придністров’ям
На власній сторінці у соцмережі Facebook російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін висловив переконання, що влада Сполучених Штатів Америки почала підготовку молдовських диверсантів та спецназу до вірогідного конфлікту з Придністров'ям. Про це передає replyua.net.

Відповідним чином урядовець прокоментував інформацію, розповсюджену телеканалом Russia Today, згідно з якою американські військово-морські сили мають намір почати будівництво на базі в населеному пункті Бульбоака в Молдавії вісім нових військових об'єктів. У тому числі, мова йде про школу, сервісну станцію, житлові споруди та торговий центр (обов’язковими є три з них – офіс, житловий будинок та готель). «Робота над проектуванням та будівництво об'єктів для відпрацювання військових операцій в умовах міської забудови» - Сполучені Штати почали готувати диверсантів і спецназ Республіки Молдова на випадок нового збройного конфлікту з Придністров'ям», - наголосив він.

Варто нагадати про прийняте нещодавно урядом Молдови рішення, згідно з яким віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін оголошується персоною нон-грата у зв’язку з «грубим втручанням у внутрішні справи держави».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
07 авг 2017
6344

«Не стоит сильно возбуждаться»: в РФ рассказали о сути «серьезной игры» Путина в Украине

Относительно итогов состоявшихся переговоров между американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым нет никакого смысла «сильно возбуждаться», так как

07 авг 2017
6203

Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

Український журналіст Павло Казарін пояснив у своєму блозі на порталі «Обозреватель» чому найбільший інфраструктурний проект, запланований росіянами в окупованому Криму – міст через Керченську

Последние новости

В 2018 году Турция устроит бойкот «Евровидению»

Корреспондент: Макрон оказался очень посредственным лидером

Рогозін звинуватив США у підготовці спецназу Молдови до конфлікту з Придністров’ям

В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Просили уйти, но он не согласился: стало известно об отставке Данилюка

Федерика Могерини стала секс-символом Ирана

Росія значно більше загрожує світу, ніж ІДІЛ- Маккейн

Цимбалюк: похоже, что это снова российский вирус

Російський ВПК втрачає одного із останніх клієнтів

Кримський Бандерівець: «ватники» визнали, що ні в Криму, ні в регіонах Росії нормального життя немає

Москва має плани збудувати телевежу в Криму, яка буде блокувати український сигнал

Росія в рази небезпечніша за ІДІЛ – Маккейн

Жителі Криму вкотре залишились без світла

Кримський Бандерівець: окупанти зруйнували все

Прикордонники відхрестилися від звинувачення про крадіжку коштів проекту «Стіна»

В Індії відмовили в аборті 10-річній дівчинці

Конгрессвумен от Демократической партии: когда мы закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина

Кім Чен Ин знову «розбушувався»

Путін боїться, що сьогодні в Україну може прийти американська зброя, а завтра – американські військові, – політолог

У Росії запровадили режим надзвичайної ситуації

 Новости за день