Рогозін звинуватив США у підготовці спецназу Молдови до конфлікту з Придністров’ям

На власній сторінці у соцмережі Facebook російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін висловив переконання, що влада Сполучених Штатів Америки почала підготовку молдовських диверсантів та спецназу до вірогідного конфлікту з Придністров'ям. Про це передає replyua.net.
Відповідним чином урядовець прокоментував інформацію, розповсюджену телеканалом Russia Today, згідно з якою американські військово-морські сили мають намір почати будівництво на базі в населеному пункті Бульбоака в Молдавії вісім нових військових об'єктів. У тому числі, мова йде про школу, сервісну станцію, житлові споруди та торговий центр (обов’язковими є три з них – офіс, житловий будинок та готель). «Робота над проектуванням та будівництво об'єктів для відпрацювання військових операцій в умовах міської забудови» - Сполучені Штати почали готувати диверсантів і спецназ Республіки Молдова на випадок нового збройного конфлікту з Придністров'ям», - наголосив він.
Варто нагадати про прийняте нещодавно урядом Молдови рішення, згідно з яким віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін оголошується персоною нон-грата у зв’язку з «грубим втручанням у внутрішні справи держави».