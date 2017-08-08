В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Получив «радость» в виде сообщения, что Штаты могут начать поставки в Украину Javelin, в Кремле задергались, потому что одно дело безнаказанно гнать в ОРДЛО танки и прочее железо, а совсем иное – понимать, что с появлением у украинских воинов Javelin, железо придется быстро восполнять. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Андрей Капустин, передает replyua.net.
Блогер предлагает вспомнить, что недавно заявил спецпредставитель США по Украине Уолкер. Он заявил, что в ОРДЛО больше российских танков, чем во всех странах Западной Европы. Но, если таки Украина получит американские Javelin, то у Западной Европы танков вновь может стать больше, а у Москвы, соответственно, меньше, не говоря уже о том, что не каждый бурятский герой будет также необдуманно идти с оружием против Украины. В Кремле могли вспомнить об аналогичном случае, который случился во время вторжения СССР в Афганистан, где советская авиация безнаказанно «утюжила» кишлаки ровно до того момента, пока Штаты не начали поставлять моджахедам свои ПЗРК «Stinger». И только в 1986 году – первом с момента начала поставок Stinger – было сбито 23 самолета и вертолета. После чего все нравы советской армии по безраздельному господству в воздухе быстренько прекратились. Наземные войска потеряли поддержку с воздуха. И в итоге, вторгнувшийся в Афганистан Советский Союз была вынужден позорно покинуть территорию суверенного государства.
Андрей Капустин отмечает, что с Донбассом ситуация несколько иная, но, если после того, как «выйдет в степь донецкую Javelin удалой», там можно будет снимать натурные сцены окончания Курской битвы, то не исключено, что бандиты Захарченко и Плотницкий могут остаться с Киевом один на один. Не зря же Путин четвертый год упорно рассказывает про «ихтамнетов», потому что знает, что такой подход может пригодится.