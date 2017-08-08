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У группы «Иванушки International» еще одно страшное горе

У группы «Иванушки International» еще одно страшное горе
Об этом мало писали СМИ, и только сейчас стало известно о смерти единственной сестры одного из солистов – Андрея Григорьева-Апполонова.

Как информирует replyua.net, она ушла из жизни 22 июля, на 52-ом году жизни. Юлия много лет страдала от астмы, и во время очередного приступа задохнулась. Смерть настигла женщину в ее собственном доме в Сочи. Спустя две недели после трагедии Григорьев-Апполонов нашел в себе силы поделиться своими эмоциями с поклонниками. Известно, что Юлия была для него самым дорогим человеком, много лет она работала с группой и помогала брату. Андрей записал видеобращение, на котором не смог сдержать слезы.

«Всем здравствуйте! Меня не было в эфире две недели, потому что случилось… Горе, ребята, горе! Моя родная, единственная, любимая сестричка… Моя жизнь наполовину остановилась. Я не могу прийти в себя. Наполовину мёртв. Слова с трудом. Моя Юленька», - рассказал певец своим поклонникам. Напомним, что ему запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма, однако артист утверждает, что не был в Крыму на гастролях после аннексии.
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