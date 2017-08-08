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Росія значно більше загрожує світу, ніж ІДІЛ- Маккейн

Росія значно більше загрожує світу, ніж ІДІЛ- Маккейн
Для демократичного цивілізованого світу Російська Федерація не може бути другом і становить для нього дуже серйозну загрозу, значно більшу, ніж Ісламська держава. Як передає replyua.net, таку заяву під час інтерв'ю журналістам The Arizona Republic зробив відомий своєю проукраїнською позицією сенатор Джон Маккейн.

За його словами, терористичні групи, такі, як ІДІЛ, постійно загрожують світу, і їхні атаки будуть продовжуватися. Проте у них відсутні військові можливості, технології та амбіції для підтримки свого прагнення керувати світом. А у Росії така можливість є, тому для вільного світу вона не може бути другом, переконаний Джон Маккейн. Також політик додав, що Москва встановила свою присутність у близькосхідному регіоні і не припиняє тиск на країни Східної Європи.

«Згідно деякими даними, Кремль планував вплинути не лише на президентські вибори в США минулого року, але також і на нещодавні вибори президента Франції. Більше того, у Німеччині вже готові до того, що 24 вересня хакери Путіна будуть намагатися вплинути на підсумки загальних виборів», - підкреслив сенатор, звинувативши російського лідера Володимира Путіна прагненні постійно розширювати свою сферу впливу.
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