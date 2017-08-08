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Російський ВПК втрачає одного із останніх клієнтів

Російський ВПК втрачає одного із останніх клієнтів
Блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі поділився результатами спостереження на індійською військовою пресою, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку військового оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що повітряний флот Індії складається переважно з продукції радянського, а потім – російського ВПК. Зокрема, на озброєнні індійської армії перебувають 225 Су-30МКИ, 62 МіГ-29К/КУБ, 226 МіГ-21, 124 МіГ-27. Склад західних винищувачів дещо скромніший і становить близько п’ятдесяти Mirage 2000H та трохи більше двох сотень HAL Tejas і HAL Jaguar в модифікаціях IB, IM, IS.

Інформаційний простір Індії практично облюбували повідомлення про те, наскільки в Делі не задоволені якістю російських винищувачів. Так, щоденна індійська газета з тиражем понад 630 тисяч екземплярів опублікувала список втрат індійської військової авіації за останні три роки – 37 одиниць. Ресурс Defense-Aerospace до цього готував звіт про стан угрупування МіГ-29К, якими обладнано авіаносець «Вікрамадітья» - ці винищувачі щоразу намагаються вбити пілота при посадці. Про високу аварійність російських літаків говориться і в звіті агентства «Comptroller and Auditor General», відповідно до якого з 210 винищувачів Су-30МКИ щонайменше 115 непридатні до польотів. Періодична демонстрація в пресі незадоволення якістю російських літаків, скоріше за все, свідчить про плани Делі ставити крапку на співпраці з Москвою щодо закупівлі військових літаків. Навіщо купувати те, що не літає, а якщо і злетить, то спричинить аварію, - іронізує блогер.
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