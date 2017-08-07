У Росії запровадили режим надзвичайної ситуації

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Черговий природний катаклізм накрив територію Російської Федерації. Цього разу від стихії потерпають мешканці Далекого Сходу, - повідомляє новинний портал replyua.net з посиланням на інформаційне агентство ВВС.Так, у російському Примор’ї зазнали підтоплення понад чотири тисячі будинків. Через це МНС РФ довелось навіть ввести режим надзвичайної ситуації. Найбільших руйнувань зазнали мешканці Хасанського, Надеждинського та Михайлівського районів. Потерпають від стихії також в Усурійському міському окрузі. Наслідки повені доволі серйозні – розмито дороги, зруйновано залізничні колії, потоком води знесло мости у кількох селах, електропостачання та телефонний зв'язок припинено, а міжміські автобусні рейси скасовано. Потяги приходять із значними затримками. Транссибірська магістраль через погодні умови не працює. Пасажирів потягів, які прямували ними до Владивостока, довелось доставляти до міста автобусами.Як інформують МНС-ники, над регіоном випало майже двісті п’ятдесят міліметрів опадів. У районі працюють рятувальники, адже у підтоплених будинках перебуває понад десять тисяч осіб. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок негоди.