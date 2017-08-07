Блогер: у країні вже почався голод

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Блогер Аnti-colorados ділиться міркуваннями про долю країн, де переміг «совок», - як інформує новинний ресурс replyua.net, відповідний допис розміщено у персональному блозі оглядача на порталі «Обозреватель».Так, Аnti-colorados заявляє, що останній тиждень яскраво демонстрував успіхи держав, які намагаються побудувати «совок» на власній території. Найближче до реалізації мети підійшла Венесуела, яка «взяла нову висоту». Наприклад, у магазинах держави повністю зникли продукти харчування. Варто при цьому пам’ятати, що Венесуела займає перше у світі місце за обсягом розвіданих запасів нафти, лежить у дуже сприятливому кліматичному поясі, де можна збирати три-чотири урожаї на рік. Тобто, стартові умови навіть кращі за Саудівську Аравію – але результати дуже різні, що вказує на повну управлінську неспроможність послідовників Уго Чавеса.Венесуела показує своїм друзям – Росії та Білорусі – яка доля на них чекає. Але й ці держави стараються зі всіх сил. Наприклад, у Росії вже давно забули про підвищення зарплат, пенсій, чи про великі інфраструктурні проекти – тепер максимум, який можна обговорювати у російських ЗМІ, це ловля щуки Путіним, одягненим в італійський гідрокостюм. Тим часом, російські депутати хочуть знову запровадити обов’язкову рознарядку щодо повернення склотари. Лукашенко теж радує білорусів, заявивши, що в державі потрібно стрімко підвищувати чисельність населення. Одним словом, всі три держави, сяючи абсурдом, швидко рухаються на звалище історії, - наголошує блогер.