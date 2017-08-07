У штабі АТО пояснили, куди «зникають» росіяни, які загинули на Донбасі

На сторінці прес-служби Штабу АТО у соцмережі Facebook повідомляється, що проросійські найманці чим далі, тим частіше роблять все, щоб факт участі російських кадрових військових було приховано. Про це передає replyua.net.
«Не так давно керівники самопроголошеної третьої окремої мотострілкової бригади, яка встановила контроль над Горлівкою, з особливим цинізмом прагнули приховати загибель своїх соратників, котрі, виконуючи диверсійні дії, підірвалися на міні. У відповідності до рішення керівництва бригади, тіла загиблих були переодягнені в одяг цивільних, після чого їх залишили в районі лісосмуги, поблизу лінії зіткнення», - наголошується в повідомленні. При цьому, рідним бойовиків, які прибули з РФ, було повідомлено, що загиблі «ніколи не проходили службу у війську «Л/ДНР», а військове командування« республік «немає жодного відношення до їх смерті».
«У відповідності із наявною інформацією, керівники російських окупаційних військ не лише замовчують факт участі російських найманців і кадрових військових у війні на Донбасі, а й не дає можливості сім'ям загиблих отримати матеріальну допомогу через втрату годувальників», - відзначають в Штабі.