Россия ввела в эксплуатацию железную дорогу в обход Украины

По информации «Интерфакс» со ссылкой на авторитетные проверенные источники, в Воронежской и Ростовской областях России начали строить железную дорогу, которая не будет проходить через территорию Украины, сообщает replyua.net. В частности, открылось движение состоящей из двух путей железной дороги на участке Журавка – Миллерово, работающей от электричества. Источники агентства отмечают, что планируется наращивание интенсификации движения.
Благодаря участку Журавка – Миллерово российские регионы объединяются железнодорожным сообщением в обход Украины. В целом, размер ее общей протяжности составляет 122,5 км. Как отметил глава российского Минтранса Максим Соколов, введенная в действие железная дорога сделает Россию «независимой от прохождения границы с Украиной».
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее одобрил предложенные российским министерством транспорта новшества в сфере федерального транспорта. Это, в частности, касается строительства нового железнодорожного участка Журавка – Миллерово.