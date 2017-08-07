Блогер: хто постраждає від російських «антисанкцій»?

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Блогер Олег Шарп на персональній сторінці в соціальній мережі коментує гучне рішення Москви «відповісти» на санкції, запроваджені щодо неї Сполученими Штатами, - інформує новинний ресурс replyua.net.Так, нещодавно у Кремлі заявили, що планують обмежити кількість працівників дипломатичної місії Сполучених Штатів на території Російської Федерації. Цей демарш не залишився без уваги у Вашингтоні. Наприклад, державний секретар Рекс Тіллерсон пообіцяв, що його відомство розробить заходи у відповідь до першого вересня поточного року.Блогер нагадує, що всього у дипломатичних місіях Сполучених Штатах у Росії працюють близько тисячі двохсот осіб. Але примітно, що американськими громадянами з них є лише триста тридцять п’ять, решта ж мають російське громадянство. Звісно, останніх і звільнять, виконуючи рішення «геніїв» у Кремлі. Але що дивно – «дружня» адміністрація Дональда Трампа вирішила не закривати очі на цей демарш, і почала складання списків тих російських дипломатів, яких викинуть з території Сполучених Штатів уже найближчим часом. Власне, у Москві все як завжди: хотіли принизити Вашингтон, а постраждали від «імперських понтів» в обох випадках виключно росіяни, - зауважує блогер.